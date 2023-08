Incendi in Sicilia, case distrutte dalle fiamme a Trappeto

Notte di paura nel Palermitano, a causa di decine di incendi divampati nell'ultima domenica di agosto. Nel video i danni registrati nella zona di Trappeto, in provincia di Palermo, dove alcune case sono state raggiunte dalle fiamme.

Roghi dolosi anche a Termini Imerese e a Campofelice di Roccella dove ettari di macchia mediterranea e alberi d'olivo sono bruciati.

Flagellata anche la costa trapanese, con l'aeroporto di Birgi chiuso per alcune ore e bagnanti soccorsi a Scopello.

I vigili del fuoco stanno effettuando operazioni di bonifica delle zone interessate.

"Si spera che grazie all'abbassamento delle temperature si riduca anche il rischio di incendi. Permane però un forte vento proveniente da Nord - Ovest alimentato da correnti atlantiche, che fa rimanere alta l'attenzione soprattutto nella zona di Messina, Enna, Caltanissetta e Catania", ha detto il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina.

Intanto, sono di nuovo in volo dalle prime luci dell'alba sei canadair e cinque elicotteri antincendio che da ieri sono impegnati nel contrasto agli oltre cinquanta incendi divampati in diverse località dell'isola. Attualmente sono in servizio due canadair a Salemi (Monte Polizzo) nel Trapanese, due a Messina sul Torrente Catarratti e due a Montagnareale nella zona tirrenica del Messinese. Gli elicotteri sono impegnati nel Palermitano, nel Trapanese e nel Messinese.