L'uragano Idalia verso la Florida: sacchi di sabbia e pannelli di legno alle finestre

I residenti della Florida che vivono in aree costiere vulnerabili si preparano a lasciare le proprie case, mentre l’uragano Idalia avanza nelle calde acque del Golfo del Messico. Potrebbe toccare terra dopo aver raggiunto categoria 4 con venti oltre i 200 km orari con gravi conseguenze per lo stato ancora alle prese con i danni causati dall’uragano Ian dello scorso anno.

Con un ampio tratto della costa occidentale della Florida a rischio di mareggiate e inondazioni, sono stati emessi avvisi di evacuazione in 22 contee. Molti degli avvisi riguarda le zone basse e costiere e le persone che vivono in case mobili e prefabbricate, veicoli ricreativi o imbarcazioni, nonché i soggetti vulnerabili in caso di interruzione di corrente.

Dopo il passaggio nella regione del Big Bend, Idalia attraverserà la penisola della Florida per poi approdare in Georgia meridionale e la Carolina del Sud.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha recentemente avvertito che la stagione degli uragani del 2023 sarà molto più impegnativa di quanto inizialmente previsto, in parte a causa delle temperature oceaniche estremamente calde.