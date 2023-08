Ucraina, Meloni: "La Russia ritiri le truppe, serve una pace giusta"

"Oggi siamo al fianco dell'Ucraina, senza esitazioni. E siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue truppe. Non ci stancheremo di lavorare per porre fine alla guerra e giungere ad una pace giusta e duratura" afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Vertice internazionale della Piattaforma Crimea.