"Navalny, una condanna politica"

Un tribunale di Mosca ha condannato ad altri 19 anni di reclusione in regime di massima sicurezza Alexei Navalny, uno dei più intransigenti critici del presidente russo Vladimir Putin. Nuove sentenze lo attendono: per i suoi accusatori Navalny non può uscire vivo dal carcere, a meno di un cambio di regime.



ll messaggio politico è chiaro, dice a Rainews24 Anna Zafesova, giornalista de La Stampa: il dissenso è considerato estremismo e l'estremismo è un reato grave, dunque i russi devono tacere.