12 minuti di terrore raccontano gli attentati dell'11 settembre 2001

È l' 11 settembre 2001 quando New York si ritrova sotto attacco. Il volo della American Airlines 11, in viaggio da Boston a Los Angeles, viene dirottato su una delle Twin Towers alle 8:46. Diciassette minuti dopo, alle 9:03, il volo American Airlines 175 colpisce la Torre Sud del World Trade Center. Un terzo aereo, dirottato dai terroristi di Al Qaida finisce sul Pentagono, a Washington, mentre un quarto fallisce l'obiettivo schiantandosi in Pennsylvania. Le televisioni statunitensi raccontano gli attentati in diretta. Le immagini fanno il giro del mondo.