Agosto mese nero per gli incidenti sul lavoro in Abruzzo. Sono stati 5 gli incidenti mortali, un terzo di quelli avvenuti da gennaio a luglio di quest'anno. Tutti uomini. Questi alcuni dei dati Inail sulle morti bianche in Abruzzo.

L'ultimo, l'esplosione alla Sabino esplodenti dove hanno perso la vita 3 operai.