2mila persone in corteo per Amarena: "Giustizia per l'orsa uccisa e tutela per i suoi cuccioli"

Una folla di duemila persone scesa in strada a Pescina, in provincia dell'Aquila, per ricordare l'orsa Amarena, uccisa qualche giorno fa da un colpo di fucile. I partecipanti hanno risposto all'appello delle associazioni animaliste e ambientaliste e hanno marciato in maniera pacifica e rispettosa, determinati a chiedere giustizia per Amarena, un impegno per la tutela dei suoi due cuccioli e una maggiore difesa della fauna italiana.

Il messaggio che arriva dalla mobilitazione di Pescina, fa sapere il Wwf Italia, è chiaro: garantire la conservazione dell'orso bruno marsicano che oggi è una delle principali emergenze naturalistiche del nostro Paese deve essere una priorità.