30 anni senza il Colonnello Bernacca, papà del meteo in televisione

Nel trentesimo anniversario della scomparsa dell'indimenticabile Colonnello Bernacca, che ricorre il 15 settembre, Rai Teche e Rai Meteo in un filmato con immagini che vanno dal 1955 al 1983 ne ripercorrono la lunga carriera: intitolato “Bernacca, l'uomo del tempo” è disponibile sulla piattaforma .

Il nome del primo meteorologo televisivo italiano è sinonimo di una meteorologia seria, reale, affascinante, raffinata e complessa, resa semplice, comprensibile e accattivante per un pubblico di tutte le età. Il Colonnello Bernacca presentò le previsioni del tempo in celebri programmi da lui ideati come "Che tempo fa", ma realizzò anche approfonditi programmi di divulgazione come "La fabbrica delle nuvole" e partecipò a momenti indimenticabili della storia della televisione pubblica.