A fuoco un edificio non residenziale di Kursk, colpito da drone ucraino - video

Un edificio non residenziale ha preso fuoco in seguito a un attacco di un drone ucraino nella città di Kurchatov, nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. L'incendio è stato poi spento. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione Roman Starovoyt. "Un attacco di un drone ucraino ha causato l'incendio di un edificio non residenziale nella città di Kurchatov. L'incendio è stato spento. Nessuno è rimasto ferito", ha scritto Kurchatov.

Starovoit non ha detto quale edificio è stato colpito. Secondo l'emittente online ucraina Babel, che ha citato una fonte anonima, il drone avrebbe colpito un edificio appartenente al servizio di sicurezza FSB.