"A voce nuda": Andrea Delogu e il progetto sociale formativo

Nello spazio "Italian Pavilion" al Lido di Venezia la presentazione del progetto transmediale "A Voce Nuda", evento speciale della 80/ma Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il cortometraggio sarà disponibile in esclusiva dal 5 settembre su Rai Play e la versione Vr e la social story saranno invece distribuiti successivamente.

"A voce nuda" è un cortometraggio con Ginevra Francesconi, Luigi Fedele e Julia Magrone, e con Andrea Delogu e Mr Rain. È un progetto sociale con uno scopo formativo e divulgativo, ideato dalla produttrice Manuela Cacciamani, per raccontare le minacce e le opportunità del digitale agli adolescenti e alle loro famiglie.

La Polizia di Stato ha collaborato, con la Polizia Postale, alla realizzazione del cortometraggio e mette a disposizione di tutte le vittime un vademecum che spiega come comportarsi. Per non soccombere alla vergogna e affidarsi alle istituzioni. Il regista è Mattia Lobosco, anche sceneggiatore con Niccolò Bottero.