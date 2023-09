"A voce nuda": la giovanissima Camilla e la "sextortion"

Sesso ed estorsione. È una storia di “sextortion” quella di Camilla, 17 anni, protagonista del cortometraggio “A voce nuda”. A Camilla, con l'illusione di una storia sentimentale, un ragazzo ha estorto immagini erotiche e ha poi fatto richieste di denaro per non diffondere quelle immagini. In queste vicende, tutto comincia con qualche messaggio scambiato da persone gentili e affascinanti, che fanno complimenti, mettono like.

Nel solo mese di agosto 2023 la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto oltre 200 segnalazioni per questo reato. Vittime, soprattutto giovani tra i 15 e i 17 anni. Il film, con Ginevra Francesconi, Luigi Fedele e Julia Magrone, e con Andrea Delogu e Mr Rain che canta la colonna sonora con la sua “Supereroi”, è un progetto sociale con uno scopo formativo e divulgativo ideato dalla produttrice Manuela Cacciamani, per raccontare le minacce e le opportunità del digitale agli adolescenti e alle loro famiglie.