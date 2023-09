"About last year", il film con tre registe e tre protagoniste

Venezia 80 è alle battute finali: tra poco più di 3 giorni ci sarà la cerimonia di chiusura con il vincitore del Festival a cui sarà assegnato il Leone d’oro. Ma al Lido c’è molto altro.

Uno degli eventi collaterali è la Settimana internazionale della critica: l’inviato Stefano Masi ha intervistato Morena Terranova, per la prima volta al Festival che racconta “About last year”, il film collettivo – di tre registe - e unico italiano in concorso in questa particolare sezione della Mostra, che ha per protagoniste tre ragazze che si definiscono “cisgender”.