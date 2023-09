Africa: in un anno 110 milioni di persone colpite da eventi meteorologici e climatici estremi

L'Africa emette una frazione minima di gas serra ma subisce in modo sproporzionato le conseguenze del riscaldamento globale.

Questo in estrema sintesi il contenuto del rapporto pubblicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) in concomitanza con l’apertura dell’Africa Climate Summit , il primo vertice africano sul clima, al via oggi a Nairobi in Kenya e che sarà incentrato sugli aspetti finanziari della transizione verde, dell’adattamento e della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Il continente africano, che l’anno scorso ha subito 80 eventi meteorologici estremi, si surriscalda in media a un ritmo più veloce rispetto al resto del pianeta e patisce in modo più pesante i disastri legati alla crisi climatica come la siccità.

Il riscaldamento è stato più rapido in Nord Africa, che dall'anno scorso è stato soggetto a molteplici ondate di calore. Secondo il rapporto, ciò ha contribuito a un calo della produzione cerealicola, scesa a 33 milioni di tonnellate, circa il 10% in meno rispetto alla media quinquennale precedente, anche se la produzione in alcune altre parti del continente, come l'Africa occidentale, è aumentata grazie alle buone precipitazioni.

Secondo i dati contenuti nel rapporto, in Africa nel 2022 più di 110 milioni di persone sono state “colpite direttamente da fenomeni meteorologici, climatici e legati all'acqua, con un danno stimato superiore agli otto miliardi e mezzo di dollari".

Questi disastri, come la peggiore siccità del Corno d'Africa degli ultimi 40 anni e gli incendi in Algeria, hanno causato 5.000 morti - il 48 per cento dei quali associati a siccità e il 43 per cento ad alluvioni - anche se è probabile che le cifre dell’Emergency Event Database siano sottostimate a causa delle lacune nelle segnalazioni.

Nel rapporto si legge che il tasso medio di riscaldamento in Africa è stato di 0,3 gradi Celsius per decennio nel periodo 1991-2022, rispetto agli 0,2 gradi a livello globale.

“L'Africa è responsabile di meno del 10 per cento delle emissioni di gas serra a livello globale ma è il continente meno capace di far fronte agli impatti negativi dei cambiamenti climatici”, sottolinea il segretario generale della OMM, Petteri Taalas".

Il rapporto è stato realizzato insieme alla Commissione africana e alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca).