I soccorritori: "È una catastrofe". A Derna si temono 20mila morti, oltre 30mila gli sfollati

"Che Dio abbia pietà di noi. Questa è una catastrofe". Si dispera uno dei medici presente sul luogo del disastro in Libia. Un'enorme scia di fango ha sepolto Derna e i suoi abitanti: sono almeno 5.500 i morti finora accertati dalle autorità della Cirenaica (tra cui centinaia di stranieri, soprattutto sudanesi ed egiziani) e 2.400 i dispersi, ma le stime aumentano di giorno in giorno. Secondo il sindaco di Derna, le vittime potrebbero essere tra 18mila e 20mila. I feriti sono circa 7.000, mentre 30.000 persone - riferisce l'Organizzazione mondiale per le migrazioni - sono state costrette a sfollare altrove. Il servizio di Andrea Rustichelli