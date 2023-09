Altri Mondi - Daymare 1994, la via italiana a Resident Evil

Questa settimana partiamo dai vent'anni di Steam, il negozio digitale di videogiochi che a modo suo ha cambiato il mercato e il modo di fare videogiochi, oltre che distribuirli. Poi passiamo dalle novità di Apple sul gaming, con titoli come Resident Evil e Assassin's Creed che arriveranno su iPhone 15 Pro, e dal nuovo The Crew Motorfest, che tra le auto guidabili include anche la Lamborghini Revuelto, prima auto ibrida della casa di Sant'Agata Bolognese. Il gioco della settimana è Daymare 1994: Sandcastle, prequel della saga nata quasi per gioco dalle mani dei romani Invader Studios, che volevano omaggiare il genere survival horror. Lorenzo Fantoni ci spiega poi le ragioni della protesta degli sviluppatori contro Unity, popolare software di produzione di videogiochi che di punto in bianco ha cambiato il suo modello di business a sfavore degli studi indipendenti.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).