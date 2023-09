"Amo New York": Sean "Diddy" Combs riceve le chiavi della città a Times Square

Il musicista Sean "Diddy" Combs, originario di Harlem, ha ricevuto venerdì le chiavi di New York dal sindaco Eric Adams a Times Square.



Combs ha appena pubblicato il suo primo nuovo album in studio in 13 anni, "The Love Album: Off the Grid", una collaborazione R&B con artisti come The Weeknd, Justin Bieber e French Montana.



Combs, rapper, imprenditore, stilista e discografico ha cambiato l'industria musicale nel corso degli anni mentre lavorava alla Uptown Records e successivamente fondandola sua etichetta, Bad Boy Records.