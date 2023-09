Covid, Antinori: "Casi in aumento ma infezioni lievi"

"Nelle ultime settimane osserviamo una ripresa dei contagi per l'emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, ma nella gran parte dei casi si tratta di infezioni lievi, localizzate alle alte vie respiratorie. La malattia oggi, per la persona giovane-adulta e sana è clinicamente non rilevante". Così Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico e Direttore Uoc Immunodeficienze virali dell'Inmi Spallanzani, traccia un bilancio sull'andamento del Covid. "Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi - evidenzia Antinori - il virus rimane un problema, è su di loro che vanno mirati gli interventi di protezione e prevenzione, primo fra tutti la vaccinazione".