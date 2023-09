Archeologia. Quattro spade romane riemergono da una grotta sul Mar Morto

"Alla vista delle spade abbiamo avuto tutti un tuffo al cuore", dice Eli Eksosido, direttore dell'Autorità israeliana per le antichità.

Quattro spade di epoca romana, in perfette condizioni, sono state trovate dagli archeologi durante scavi effettuati vicino al Mar Morto.

Le spade hanno ancora le impugnature in legno e in cuoio, e tre di queste le cui lame di ferro sono lunghe tra i 60 e i 65 cm, sono state trovate con il loro fodero.

“Sono ancora taglienti”, assicurano gli esperti che confermano l'ottimo stato di conservazione delle spade che non presentano tracce di ruggine.

Aspettavano di essere scoperte in una grotta del deserto, dove si trovavano da 1.900 anni. Secondo gli esperti queste armi, compresa la testa di un giavellotto ('pilum'), erano state probabilmente nascoste nella caverna dai ribelli ebrei durante una rivolta contro l’Impero Romano del 130 d.C.

Si tratta di una ipotesi fondata sulle caratteristiche dei manufatti, visto che una datazione al radiocarbonio non è stata ancora effettuata.

La presenza nelle immediate vicinanze della grotta di una moneta di bronzo con la effige del loro leader Shimon bar Kochbà, che guidò una insurrezione contro i romani negli anni 132-35 d.C., avvalorerebbe questa ipotesi.

“Si tratta per noi di una scoperta straordinaria” ha detto Eitan Klein, vicedirettore della unità dell'Autorità israeliana impegnata nella lotta contro il traffico di reperti archeologici. "Non avevamo mai visto spade del genere".

Il direttore dell'Autorità Eli Eksosido ha spiegato che questa ed altre numerose scoperte sono il frutto di sei anni di ricerche sistematiche da parte dei suoi esperti in 600-800 grotte situate in una zona di 170 chilometri sulla sponda del Mar Morto, nel deserto della Giudea fra Ein Gedi e Qumran.

Spesso per raggiungerle è stato necessario calarsi con funi in zone particolarmente impervie e poi utilizzare al loro interno apparecchiature sofisticate. Il tutto, ha aggiunto, nell'obiettivo di anticipare - per quanto ancora possibile – i trafficanti di reperti archeologici.