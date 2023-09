Arriva il premio Oscar Hamaguchi con il film in gara "Evil does not exist"

Ryusuke Hamaguchi, il regista giapponese premio Oscar per Drive my car, in concorso alla Mostra di Venezia per il Leone d'oro con il film "Evil Does Not Exist" (Il male non esiste), distribuito in Italia da Tucker e Teodora, riceverà lo Special Award del Premio Film Impresa venerdì 8 settembre nello spazio Italian Pavilion di Cinecittà.

All'inviato Francesco Gatti ha detto: “L’idea di quest’opera era quella di avere un punto di partenza musicale a cui poi avrei applicato le immagini da me girate. Non c’è un messaggio in particolare che cerco di veicolare in questo o negli altri miei film, quello che cerco di fare è creare del tempo in cui lo spettatore possa essere intrattenuto”.