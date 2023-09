Al via l'assemblea generale dell'ONU, oggi sul podio Biden e Zelensky

A New York si apre oggi la 78ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Riflettori puntati sul presidente ucraino Zelensky, che per la prima volta prenderà la parola di persona al Palazzo di Vetro. Tra i temi caldi all'ordine del giorno, oltre allo sviluppo sostenibile, alla crisi del clima, all'instabilità di molti Paesi africani, alla guerra in Ucraina, anche la questione migrazioni - portata in particolare dalla delegazione italiana.

Il punto con la corrispondente da New York, Laura Pepe