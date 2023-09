Bebe Vio a Montecitorio: "Sono felicissima che lo sport entri a far parte della Costituzione"

Per realizzare i sogni "bisogna tirarli fuori dal cassetto" in cui li teniamo, e per questo obiettivo "l'istruzione è fondamentale". E ancora: "Ragazzi sognate, provate a realizzare i vostri sogni, poche scuse e lavorate".

Così la campionessa paralimpica Bebe Vio, prendendo la parola nell'aula della Camera dei deputati durante la cerimonia per celebrare il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha applaudito l'atleta.

La cerimonia è stata aperta dall'inno d'Italia eseguito da Andrea Bocelli. Bebe Vio ha fatto riferimento anche al voto previsto domani alla Camera: "Sono felicissima, sono gasatissima. Con l'ultima votazione, finalmente da domani lo sport entrerà a far parte della Costituzione", ha aggiunto.