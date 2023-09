"Sono cancerogeni", sequestrati oltre 5mila cosmetici contraffatti

La Guardia di Finanza di Tortona ha sequestrato circa 5.000 confezioni tra profumi, bagno schiuma, doccia schiuma e deodoranti, contenenti il ‘Butylphenyl methylpropional‘, conosciuto anche come “Lilial”, un composto chimico vietato perché ritenuto cancerogeno. I finanzieri tortonesi hanno rinvenuto oltre 1.000 di questi prodotti di cosmetica sugli scaffali sia di un magazzino all'ingrosso di Tortona, sia di una ditta gestita da cittadini di nazionalità cinese. I rispettivi titolari sono stati denunciati per commercio e detenzione di prodotti cosmetici contenenti sostanze nocive. Poiché il magazzino rientra in una catena con 21 punti vendita sul territorio nazionale, sono state sequestrare ulteriori 4.000 confezioni di prodotti cosmetici in tutta Italia