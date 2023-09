Budapest: il video dell'aereo che cade durante l'air show, due morti e quattro feriti

Un aereo si è schiantato domenica durante un'esibizione aerea in Ungheria, causando due morti e quattro feriti. Lo spettacolo si stava svolgendo all'aeroporto di Borgond, nella città di Szekesfehervar, a circa 70 chilometri a sud-ovest di Budapest. "In base alle informazioni preliminari, oltre al pilota, c'era un passeggero sull'aereo, e tragicamente entrambi hanno perso la vita sul posto", ha dichiarato la polizia in un comunicato. A terra, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui tre con gravi ustioni, secondo quanto riferito da una portavoce del servizio nazionale di ambulanze che ha aggiunto che i feriti gravi sono una donna, un uomo e una ragazza, mentre un ragazzo ha riportato ferite più leggere.

Un video diffuso dai media locali ha mostrato l'aereo - un North American Aviation T-28 Trojan del 1951, secondo quanto riportato dai media - precipitare dal cielo ed esplodere al suolo. "Il piccolo aereo è caduto accanto a un'auto parcheggiata, che ha preso fuoco a causa dell'impatto con i detriti", ha dichiarato la polizia nel comunicato. "L'incidente è avvenuto molto vicino alla sede dell'air show" mentre migliaia di persone stavano assistendo allo spettacolo.