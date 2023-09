Camion carbonizzati a Luhansk. Kiev: attacco missilistico, distrutte tonnellate di carburante russo

Il filmato, diffuso anche da fonti governative ucraine, mostra una lunga distesa di camion militari completamente distrutti.

Secondo il post su Telegram "Bruciate centinaia di tonnellate di carburante che avrebbero riempito l'equipaggiamento militare degli invasori, decine di orchi (i militari russi, secondo i social ucraini, n.d.r) ridotti in cenere".

"Le forze armate ucraine hanno effettuato con successo un attacco missilistico contro un accumulo di camion di carburante nel territorio della regione di Luhansk".

Usa "progressi in controffensiva al Sud"

Gli Stati Uniti hanno assistito "alle ultime settantadue ore di notevoli progressi da parte delle forze armate ucraine" nel Sud. Lo ha detto ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Riferendosi alle recenti critiche anonime della stampa americana alla controffensiva ucraina, John Kirby ha detto: "Criticare un Paese partner e un amico che sta cercando di fare progressi in condizioni sanguinose, terribili, violente, non è proprio utile", ha detto.