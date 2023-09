Carabinieri in azione a Tor Bella Monaca: 1 arresto, 9 denunce e 148 gli appartamenti controllati

È di un arresto e 9 denunciati il bilancio delle attività del blitz di stamani all'alba nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, da parte dei carabinieri.

Decine le perquisizioni eseguite da 100 militari del Gruppo e della Compagnia di Frascati con quelli della Stazione di Tor Bella Monaca, con unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria, un elicottero, unitamente al personale tecnico delle società Acea Ato-2, Areti e Italgas sono entrati in azione nei rispettivi settori di competenza per un controllo straordinario nel quartiere romano di Tor Bella Monaca per arginare ogni forma di illegalità.

Nel corso delle perquisizioni, un uomo è stato arrestato e un altro denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 100 grammi di hashish e il sequestro di circa 1000 euro in contanti.

Le attività, organizzate d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, mirano a fornire risposte sollecite a situazioni complesse che destano preoccupazione e allarme sociale, per affermare i valori della legalità e garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza ai cittadini.

Nel corso dell’attività di controllo sono state individuate 5 automobili abbandonate, nel frattempo rimosse, su cui sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza e verificare le coperture assicurative. In totale sono stati circa 250 i mezzi e 160 le persone controllate.