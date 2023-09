Carla Bruni racconta il documentario "La parte del Leone" di cui è voce narrante

Il documentario “La pare del Leone”, di Baptiste Etchegaray e Giuseppe Bucchi, è il racconto delle 80 edizioni del festival cinematografico che può vantarsi di essere il più antico al mondo. Carla Bruni, che nel documentario è la voce narrante, racconta le sue emozioni nel raccontare i 91 anni di storia di questa manifestazione che sono anche 91 anni di storia del cinema internazionale. Il lungometraggio è prodotto da Canal Plus e Rai Com con la supervisione editoriale di Rai Cultura. Carla Bruni è arrivata al Lido di Venezia assieme al compagno, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, e calcheranno il red carpet assieme in occasione della prima proiezione che si terrà nella Sala Grande del festival.