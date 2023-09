Il salto del lander indiano sulla Luna

L'agenzia spaziale indiana ha annunciato un successo extra della missione Chandrayaan-3. Un video pubblicato su X (ex Twitter) mostra il salto effettuato dal lander sulla superficie rocciosa della Luna, a quasi due settimane dallo storico allunaggio della sonda vicino al polo sud.

“Vikram ha effettuato un atterraggio morbido sulla Luna, di nuovo!", esclama ISRO nel comunicato, "Vikram Lander è andato oltre gli obiettivi della missione. Ha completato con successo un esperimento di salto. A comando ha acceso i motori, si è alzato di circa 40 cm come previsto ed è atterrato in sicurezza ad una distanza di 30 – 40 cm”.

Un piccolo salto ripreso “in soggettiva” dal lander, ma un grande salto per l’agenzia spaziale indiana che sottolinea l’importanza della riuscita di questo esperimento di riavvio dei motori e decollo: un test importante per il futuro rientro di campioni e missioni umane dal nostro satellite.

Missione compiuta

L’esperimento di ripartenza del lander arriva all’indomani dell’annuncio della conclusione della missione Chandrayaan-3.

Sabato scorso, ISRO ha annunciato che il rover ha concluso la sua passeggiata sulla superficie lunare. Ora che su quella parte della Luna il Sole sta per tramontare, Pragyan è stato parcheggiato al sicuro e messo in modalità di riposo ('sleep mode').

Secondo il programma previsto, il lander e il rover avrebbero dovuto operare per un giorno lunare, pari a circa 14 giorni sulla Terra.

"Attualmente la batteria è completamente carica. Il pannello solare è orientato per ricevere la luce alla prossima alba prevista per il 22 settembre 2023. Il ricevitore è tenuto acceso. Speriamo in un risveglio di successo per un'altra serie di esperimenti!", si legge nel comunicato dell’agenzia spaziale indiana.

Tuttavia, le speranze che Pragyan riesca sopravvivere alle rigide temperature della notte lunare non sono molte. Secondo Pallava Bagla, divulgatore scientifico e coautore di libri sull'esplorazione spaziale indiana, il rover ha un'autonomia limitata e l’elettronica del rover potrebbe non resistere a temperature così basse: "La realizzazione di circuiti e componenti elettronici in grado di sopravvivere alle temperature rigide della Luna è una tecnologia che non esiste in India", ha detto a Associated Press.

Secondo il quotidiano Indian Express, l'elettronica a bordo della missione lunare indiana non è stata progettata per resistere alle temperature inferiori a -120 C della notte lunare, lunga circa due settimane terrestri.

Nessun cenno per il momento all'esito scientifico della missione che cercava tracce di ghiaccio d'acqua sulla superficie, potenzialmente utile per future missioni di astronauti, come fonte di acqua potabile o per la produzione di carburante per razzi.

La scorsa settimana, l'agenzia spaziale ha dichiarato che il Pragyan ha confermato di aver trovato zolfo e rilevando la presenza di diversi altri elementi come alluminio, ferro, calcio, cromo, titanio, manganese, ossigeno e silicio sulla superficie. I dati inviati sulla Terra saranno prima analizzati dai ricercatori indiani per poi passare al vaglio della comunità scientifica mondiale.

Dopo il tentativo fallito del 2019, il 23 agosto l'India si è unita all’esclusivo club dei Paesi capaci di raggiungere un simile traguardo insieme a Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina.

La missione, con un budget stimato di 75 milioni di dollari, è iniziata più di un mese fa. Il successo dell'India è arrivato pochi giorni dopo che la sonda russa Luna-25, lanciata verso la stessa regione polare, si è schiantata a causa di un’anomalia nella fase di preparazione all’allunaggio . Un fallimento che l’agenzia spaziale Roscosmos ha attribuito all’arretramento delle competenze russe causate dalla lunga pausa nella ricerca dopo l’ultima missione sovietica sulla Luna che risale al 1976.

Attiva fin dagli anni Sessanta, l'India ha lanciato satelliti per sé e per altri Paesi e nel 2014 ne ha messo uno in orbita intorno a Marte. L'India sta pianificando la sua prima missione verso la Stazione Spaziale Internazionale l'anno prossimo, in collaborazione con gli Stati Uniti.