Christian De Sica accompagna la figlia all'altare: le immagini del matrimonio di Maria Rosa

Maria Rosa De Sica, figlia dell'attore Christian, è convolata a nozze con il compagno, l'architetto Francesco Valentini. La cerimonia si è svolta in provincia di Isernia, nel Santuario della Madonna in Saletta. In abito lungo tradizionale, la fashion designer è apparsa emozionata durante la “passeggiata” fino all'altare. Al suo fianco, De Sica altrettanto commosso in un elegante abito blu. Presenti diversi vip, tra cui Sabrina Ferilli e Carlo Verdone.