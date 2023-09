Ciclone si abbatte nel sud del Brasile, più di 20 morti

Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del ciclone ha provocato alluvioni che hanno sommerso diverse città nello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile.

Sono al momento almeno 21 i morti accertati. La città più colpita è Mucum dove sono stati ritrovati i corpi di 15 persone, come confermato dal governatore Eduardo Leite.

Iniziata lunedì con grandinate, forti venti e temporali, la tempesta che è stata classificata come ciclone extratropicale, ha provocato frane e inondazioni.

Nella cittadina di Ibiraiaras due persone sono decedute dopo essere rimaste intrappolate all'interno di un veicolo e trascinate via dall'acqua, secondo quanto riferisce la protezione civile.

A Mato Castelhano una persona è morta mentre tentava di attraversare un fiume a bordo di un camion.

Nella regione di Vale do Taquarì e nella città di Lajeado, nel centro dello Stato, stamani molti residenti aspettavano sui tetti delle loro case di essere soccorse dagli elicotteri di soccorso.

Secondo dati provvisori diffusi dalle autorità oltre ai 21 morti si registrano 2984 persone sfollate, 1650 senzatetto, in un totale di 66 municipi colpiti dal ciclone.

Si tratta del peggior bilancio di vittime dovute a un evento meteorologico nel Rio Grande do Sul.

Secondo le autorità locali, un'altra vittima è stata confermata nel vicino stato di Santa Catarina.