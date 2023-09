Corsi d'acqua impetuosi e strade allagate: gli effetti delle piogge torrenziali in Grecia

“Secondo le osservazioni delle stazioni meteorologiche nella zona montuosa di Magnesia, in un periodo di 24 ore sono caduti dai 600 agli 800 mm di pioggia, una quantità enorme per le cronache greche e per la maggior parte delle aree europee”: dichiara il meterologo Dimitris Ziakopoulos durante un briefing della Protezione Civile a proposito della tempesta Daniel, che da due giorni sta mettendo in ginocchio la Grecia centrale e che ha causato la morte di due persone.

Il ministro della Crisi climatica e della Protezione civile, Vassilis Kikilias, ha dichiarato, durante il briefing sull'emergenza, che 360 vigili del fuoco sono impegnati nella regione della Tessaglia e nella Grecia centrale per fronteggiare le alluvioni. “Richiamiamo l'attenzione di tutti i cittadini per le prossime 24 ore fino a domani sera” ha aggiunto il ministro.