Cos’è il misterioso “organismo dorato” trovato in fondo all’oceano in Alaska?

Alla fine di agosto, nel corso di una missione di esplorazione di un vulcano sottomarino spento al largo della costa dell’Alaska, i biologi marini a bordo della nave Okeanos Explorer della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), hanno fatto una strana scoperta.

Mentre perlustravano il fondale marino a una profondità di circa 3.300 metri, in mezzo a una miriade di spugne bianche, si sono imbattuti in un esemplare misterioso a forma di cupola dorata, di poco più di 10 centimetri di diametro.

La prima reazione di uno dei videografi che ha documentato l'immersione, realizzata utilizzando un veicolo a controllo remoto dotato di telecamere in grado di operare fino a 6.000 metri di profondità, è stata di definirlo "cappello giallo". Da quando le immagini sono circolate sui media, la “cosa” ha ricevuto i più svariati soprannomi come "sfera d'oro" o "uovo dorato".

Le prime impressioni, condivise in diretta dai ricercatori, parlano di un attaccamento di una spugna morta o di un involucro di un uovo. Quando la telecamera ha zoomato sul buco alla base dell'organismo ha rivelato un colore simile anche all’interno e una ricercatrice ha commentato: “Qualcosa deve aver cercato di entrare o uscire”.

Utilizzando la tecnologia a distanza il team di scienziati ha scoperto che la consistenza di questa calotta dorata era morbida, simile alla pelle.

L’oggetto non identificato è stato poi delicatamente risucchiato dal veicolo e ora è in laboratorio, sottoposto a test e analisi del DNA per capire di cosa si tratti. Non è ancora chiaro se l'esemplare sia da associare a una specie nota o a una nuova specie. "Che tipo di animale potrebbe creare un involucro d'uovo del genere?", si è chiesto un membro del team.

Questa scoperta, ha detto Sam Candio, coordinatore della spedizione del NOAA, “ci ricorda quanto poco sappiamo ancora del nostro pianeta e quanto c'è ancora da imparare e apprezzare del nostro oceano".