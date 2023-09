Crimea, un elicottero russo apre il fuoco due volte contro il drone ucraino ma lo manca - Video

Due elicotteri da combattimento e un caccia russo non sarebbero riusciti ad abbattere un drone ucraino nonostante vari tentativi durante un lungo inseguimento sopra la Crimea occupata: lo afferma l'intelligence militare di Kiev, che pubblica su Telegram questo video dell'inseguimento. Il filmato, di 19 secondi, ripreso da una videocamera montata sulla 'pancia' del drone, mostra un elicottero russo che apre il fuoco due volte contro il drone ma manca il bersaglio. "Gli Uav (droni, ndr) dell'Intelligence della Difesa ucraina escono sempre più spesso indenni non solo dagli scontri con la difesa aerea russa, ma anche dalle collisioni dirette con gli aerei nemici", scrive l'Intelligence nel messaggio che accompagna il video. Nel video, prosegue, "un Uav ucraino che vola vicino a Capo Tarkhankut (in Crimea, ndr) è inseguito da due elicotteri da combattimento e un aereo. Nonostante il fuoco continuo, il nostro Uav ha lasciato il 'campo di battaglia' illeso ed è tornato con successo alla base".