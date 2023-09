Cuccioli di foca intrappolati nelle reti da pesca vengono liberati su una spiaggia in Sudafrica

Due cuccioli di foca impigliati in un frammento di rete da pesca che li stava soffocando sono stati liberati da alcuni bagnanti su una spiaggia West Coast National Park in Sudafrica.

Nel video, girato sabato 9 settembre da James Suter, un film-maker e guida privata che poi ha condiviso il salvataggio sui social media, si vede la cura e l'attenzione con cui le persone hanno tagliato la rete e il momento in cui i due piccoli corrono liberi verso il mare.

"È stato un promemoria molto concreto di quanto sia importante educarci, pulire le nostre spiagge e lavorare per garantire che la plastica e cose del genere non finiscano nei nostri oceani", ha scritto James Suter in un post che accompagna il video su Instagram, in cui racconta che anche una terza foca, non inquadrata, è stata salvata.