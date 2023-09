Cure palliative pediatriche, un cortometraggio racconta la storia di Andrea

Andrea ha 17 anni, ama i film, le dirette social e scherza su tutto. Ma in una notte insonne, durante una diretta, accade un imprevisto una notte di ordinaria emergenza per chi come lui è affetto da una malattia rara, la Sindrome di Ondine.

Il cortometraggio

“Diretta”, ispirato da una storia vera, è il titolo del cortometraggio presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia dalla Onlus “La Miglior Vita Possibile” per sensibilizzare sulle cure palliative pediatriche. L’opera è un racconto ironico in prima persona di una notte condensata in otto minuti.

Scritto e diretto dal regista Paolo Borraccetti, il corto è interpretato da Marina Massironi e Mirko Artuso, con Gregorio Righetti, Sara Favero, Francesca Angelillo e la partecipazione di Matteo Borin Masiero. “Dieretta” è stato girato con la collaborazione di Azienda Ospedaliera Università di Padova, Croce Rossa Italiana, UOC Hospice Pediatrico di Padova, Moovie Film Service Company.

Le cure palliative pediatriche

“La presenza de La Miglior Vita Possibile all’80 Mostra del Cinema di Venezia – ha affermato Giuseppe Zaccaria, presidente della Onlus – rappresenta un ulteriore, importante passo nel cammino di sensibilizzazione per le cure palliative pediatriche che l’Associazione ha da anni intrapreso. La proiezione del cortometraggio Diretta segna un evento per tutto il Veneto e per l’intero Paese, che deve maturare un maggior impegno per assicurare a tutti i ragazzi che ne hanno bisogno e diritto cure più adeguate ed una migliore qualità di vita”.

“Gli Hospice pediatrici attivi nel Paese sono sei (Padova, Genova, Torino, Milano, Napoli, uno in Basilicata), 5 sono in fase di attuazione, ma intere zone e regioni importanti, come Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna ne sono sprovvisti. C’è insomma, ancora, un grande gap tra le esigenze di assistenza e di cura che sono in continua crescita e i posti disponibili – ha sottolineato Zaccaria – Solo in Veneto sono almeno 900 i minori che necessitano di cure palliative pediatriche, 250 sono assistiti ogni giorno dall’ Hospice pediatrico di Padova, il primo attivo in Italia e tuttora all’avanguardia nelle cure e nell’organizzazione dell’assistenza”.