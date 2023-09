Cybersicurezza, Urso: “Attacchi hacker più che raddoppiati, difendere la sicurezza informatica"

La cybersicurezza è una assoluta necessità e nello stesso tempo per l’Italia è una grande opportunità perché abbiamo tecnologia, ricerca e impresa. Gli attacchi cyber in Italia "sono più che raddoppiati" ma il Mimit è in prima linea. In occasione della presenta del volume “Cyber e potere” di Pierguido Iezzi al Maxxi di Roma, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha rilevato che il tema della cybersecurity "è centrale" e "cornice prodromica ad ogni attività in rete". Urso ha ricordato che "In Italia gli attacchi hacker sono più che raddoppiati mettendo a rischio l'incolumità di dati di imprese, persone e strutture strategiche. Il rischio è altissimo e la cybersicurezza è l'unica risposta per difendere la sovranità digitale e tecnologica in Italia e in Europa".