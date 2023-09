David Fincher trascina lo spettatore dentro la mente del killer

David Fincher è in concorso a Venezia 80 con The Killer, il suo ultimo film realizzato per Netflix con Michael Fassbender e Tilda Swinton tratto dall'omonima graphic novel del 1998 scritta da Alexis Nolent. Il protagonista è un assassino che, dopo un disastroso errore, sfida i propri committenti e se stesso, in una caccia all’uomo su scala mondiale.

«The Killer rappresenta il mio personale tentativo di conciliare la visione che ho da anni delle storie cinematografiche con la maniera di raccontarle. Penso da sempre che la frase: ‘Cosa ci facevi a Chinatown?… Il meno possibile’ sia la più riuscita evocazione di una retroscena che io abbia mai sentito" , aveva già dichiarato il regista, "Nutrivo anche una certa curiosità per il genere revenge, come strumento per creare tensione».