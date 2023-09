Enac, Di Palma risponde alle accuse di Ryanair sui dati "spazzatura" contenuti nel decreto Asset

“O’Leary vuole dare risalto mediatico a una situazione complessa”, ha detto Pierluigi Di Palma, presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Intervistato da RaiNews24 ha risposto alle accuse del ceo di O'Realy rispetto ai dati “spazzatura” proposti da Enac che hanno portato a redigere un decreto Asset definito “illegale” e lesivo del libero mercato.

Sul taglio delle addizionali municipali Di Palma ha detto: “L’Icao (Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, ndr) ha più volte richiamato i governi a non addebitare ai vettori ulteriori tasse, ma quello è un tema politico. O’Leary richiama il libero mercato come una garanzia di equilibrio, ma qui siamo di fronte a un oligopolio. Questa legge vuole, come noi, tutelare i diritti dei passeggeri soprattutto in situazione emergenziale”.

“Il consumatore deve avere cognizione del prezzo. L’esplosione del prezzo per gli ultimi posti genera una riffa che va a scapito dei consumatori meno abbienti. Non può essere il dominante a dettare la legge. L’arroganza di O’Leary dimostra che vuole lui dettare le regole nel nostro Paese”