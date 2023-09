Raid della camorra nella notte a Parco Verde, don Patriciello: "È il terrore, una sfida allo Stato"

Paura nella notte nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, per un altro raid della camorra con colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata.

La denuncia è di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e prete simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Diciannove i colpi d'arma da fuoco esplosi. Non ci sono stati feriti. La presidente della commissione antimafia Colosimo chiede 'una risposta corale delle istituzioni davanti all'ennesima dimostrazione di arroganza mafiosa'.

'In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È il terrore, una sfida allo Stato...Ci sono persone mascherate che arrivano in moto ad alta velocità con i kalashnikov sulle spalle e sparano all'impazzata. Il quartiere va nel terrore, basta poco per morire colpito da un proiettile vagante. È pericoloso, qualcosa di inconcepibile….E' la terza volta che accade un episodio simile da quando a Caivano è venuto il presidente del Consiglio. Io leggo questa cosa come una sfida allo Stato. Come se volessero dire che non hanno paura dello Stato, questa è la chiave di lettura".