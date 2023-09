Donna uccisa a Roma, l'inviata della Rai: "Siamo in attesa che esca la polizia scientifica"

È un'infermiera italiana di 52 anni, la vittima del femminicidio avvenuto oggi pomeriggio in via Giuseppe Allievo al Trionfale a Roma. Tra le piste che stanno seguendo gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura, ci sarebbe anche quella che porterebbe all'ex compagno della donna che attualmente è irreperibile. Il corpo, da un primo esame medico legale, presentava diverse coltellate, alcune delle quali in punti vitali.