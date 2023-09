Dopo la Luna, il Sole: l'India lancia la sonda che studierà la nostra stella

Nuova missione nello spazio per l'India che ha lanciato, da un rampa sull'isola di Sriharikota, un razzo che trasporta una sonda destinata a studiare il Sole. Il lancio, mostrato in diretta dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), è avvenuto una settimana dopo aver fatto arrivare un veicolo senza equipaggio vicino al polo sud della Luna.

Aditya-L1 significa "Sole" in hindi: viaggerà per quattro mesi verso il sole con gli strumenti scientifici per osservare gli strati esterni della stella, che dista 1,5 milioni di chilometri.

Il satellite è trasportato dal razzo Pslv Xl, che pesa 320 tonnellate progettato dall'Isro. E' uno dei pilastri del programma spaziale indiano e ha già effettuato lanci verso la Luna e Marte.

"Per l'India e' una missione ambiziosa", ha detto l'astrofisico Somak Raychaudhury, spiegando che la sonda studierà le espulsioni di massa coronale, un fenomeno periodico che provoca enormi scariche di plasma ed energia magnetica dall'atmosfera del sole. Queste sono molto potenti, potrebbero raggiungere la Terra e potenzialmente disturbare il funzionamento dei satelliti.