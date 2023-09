Dopo quello in tangenziale, nuovo video di una macchina per le strade in retromarcia

L'ennesima segnalazione dell'onorevole Francesco Emilio Borrelli che sui suoi social pubblica il video di una macchina che percorre un lungo tratto delle strade del centro abitato di Mugnano completamente in retromarcia, tra i commenti soddisfatti di che sta riprendendo il video.

Sotto il video Borrelli scrive: “Non c’è proprio nulla da ridere, sono delinquenti che vanno fermati prima che ammazzino qualcuno. Denunciati, ora ci aspettiamo interventi seri. Quella di procedere in retromarcia su assi viari e strade pubbliche sembra ormai diventata una moda, pericolosa ed indecente. Una sorta di challenge pericolosa e inquietante".

Dopo il video del suv in tangenziale, anch'esso pubblicato dal deputato sui suoi canali social, ne spunta un altro che appunto riprende una auto percorrere in retromarcia curve e rotatorie, stavolta per le vie del centro abitato incrociando anche altri veicoli