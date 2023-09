Due morti e tre dispersi a Madrid e Toledo per il maltempo della scorsa notte, i video della rete

Sono due i dispersi nella regione di Madrid e uno in quella di Toledo per il maltempo provocato dalla DANA (Depresión Aislada a Niveles Altos), che ha causato due morti. Lo si apprende da fonti della Guardia Civil, mentre da ieri continuano le ricerche dei dispersi, fra i quali un uomo di mezza età, dopo che l'auto sulla quale viaggiava assieme alla moglie e ai due figli è caduta in un fiume Alberche nella località di Aldea del Fresno. Tre dei membri della famiglia sono stati tratti in salvo, in particolare un bambino di 10 anni, ritrovato vivo e soccorso questa mattina dai vigili del fuoco, aggrappato a un albero. Il padre del minorenne è ancora disperso. E proseguono le ricerche di un anziano di 83 anni trascinato dalla corrente a Villamanta (Madrid). Mentre nella provincia di Toledo vigili del fuoco e protezione civile ricercano una donna di 54 anni, travolta dalle piogge torrenziali mentre viaggiava in auto nei pressi di Valmojado. Il passaggio della DANA nella regione di Madrid ha lasciato anche all'alba di oggi precipitazioni intense che hanno provocato grossi ingorghi nella capitale e ritardato la circolazione dei trasporti della metropolitana e delle ferrovie Renfe.

Anche se lunedì le piogge si sono un po' calmate, l'Agenzia meteorologica nazionale ha tenuto in allerta ancora sette regioni, tra cui Madrid, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Isole Baleari e Paesi Baschi. Le autorità di Madrid hanno raccomandato ai quasi sette milioni di abitanti della regione di telelavorare ed evitare spostamenti inutili nella capitale, il cui accesso lunedì mattina era molto congestionato. Domenica gli abitanti di Madrid hanno ricevuto un avviso di emergenza sui loro telefoni cellulari accompagnato da un forte segnale sonoro, senza precedenti in Spagna, che li invitava a restare a casa. "Dobbiamo essere lieti che esista la possibilità di comunicare efficacemente con i cittadini in caso di grave emergenza, in modo che i cittadini possano applicare le misure necessarie", ha affermato lunedì Chivite in risposta alle critiche suscitate da questo messaggio di massa.