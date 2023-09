Ecco la Libia devastata dall'Uragano Daniel: due dighe spazzate via, migliaia di morti

In Libia oltre diecimila i dispersi per il ciclone Daniel che ha provocato piogge torrenziali e alluvioni. La città di Derna in Cirenaica è la più colpita, 2300 i morti per il crollo di due dighe. "Pronti ad aiutare - dice il ministro degli Esteri, Tajani. Attivata la Protezione civile. Profondo cordoglio dal Capo dello Stato Mattarella