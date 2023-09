La biografia di Musk "dottor Jekyll e Mister Hyde"

Oggi esce anche in Italia la biografia di Elon Musk, firmata da Walter Isaacson, già biografo di Steve Jobs, che nel libro definisce l'imprenditore un sorta di "Un dottor Jekyll e Mister Hyde". Molte le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi.

Un passaggio ampiamente diffuso racconta come Musk abbia personalmente sventato un piano militare ucraino per effettuare una mega-operazione in Crimea negando l'accesso a Internet a Starlink , la sua società di connessione satellitare, provocando una risposta rabbiosa da parte di Kiev .

Ma Isaacson è stato costretto a ritrattare la sua descrizione dell'episodio dopo che Musk ha assicurato che l'accesso a Starlink non era ancora operativo in Crimea , sito strategico del conflitto russo-ucraino, al momento della sua decisione.

La correzione ha gettato un'ombra sulla biografia di Isaacson, un autore molto rispettato che ha scritto acclamate biografie su visionari storici, tra cui Steve Jobs, Benjamin Franklin e Albert Einstein. Secondo media americani, le future edizioni del libro verranno aggiornate per non includere più l’errore.