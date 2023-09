Elon Musk con in braccio il figlio più piccolo incontra Erdogan a New York

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato Elon Musk alla Turkish House, vicino alle Nazione Unite, per discutere di cooperazione in diversi settori dalla tecnologia spaziale alle batterie dei veicoli elettrici. Lo riporta Bloomberg. Il patron di Tesla era stato in visita ad Ankara nel 2017 e da allora le relazioni tra i due si sono sviluppate. La SpaceX di Musk ha collaborato con il programma spaziale turco per lanciare satelliti per le comunicazioni e la Turchia sta anche cercando la collaborazione del miliardario per sviluppare batterie per il suo primo veicolo elettrico locale, il Togg.

Erdogan ha tra l’altro invitato Elon Musk ad aprire uno nuovo stabilimento della Tesla in Turchia.