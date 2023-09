Elvis e Priscilla, una coppia celebre vista con gli occhi di lei

A Venezia sesta giornata della Mostra del Cinema all'insegna di due grandi registi americani di generazioni diverse. L'87enne Woody Allen presenta "Coup de chance", fuori concorso, mentre Sofia Coppola è in corsa per il Leone d'Oro (che già vinse nel 2010) con "Priscilla".

La regista è stata intervistata dall'inviato Francesco Gatti: “Mi piace raccontare storie di donne che trovano la propria strada riuscendo a diventare compiute”, afferma la regista, che condivide l’idea che “Priscilla” sia il suo ennesimo personaggio spaesato, da Lost in Translation a Lost in Graceland. “E’ stata anche una sfida fare un film sul re del rock and roll senza usare le sue canzoni, ci siamo divertiti e siamo stati creativi”, aggiunge.