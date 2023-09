Evacuazione di civili in Donbass con i volontari della ONG Road to Relief

Nel reportage un'operazione di evacuazione di civili in Donbass, uno dei fronti più caldi della guerra in Ucraina. La ONG Road to Relief è specializzata nell'assistenza e nell'evacuazione dei civili nelle zone di combattimento.

Il 9 settembre due membri dell'ONG, Emma Igual e Anthony Ihnat, sono morti in un agguato nella provincia di Donetsk .