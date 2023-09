Caccia all'uomo in Gran Bretagna, evaso un terrorista

È caccia all'uomo nel Regno Unito, dove un soldato sospettato di reati di terrorismo è evaso questa mattina dal carcere. Daniel Abed Khalife, 21 anni, era in attesa di giudizio presso il penitenziario di Wandsworth dopo essere stato accusato di aver posizionato delle finte bombe in una base militare. A quanto filtrato, è fuggito attraverso la cucina della prigione e dopo essersi legato nel retro di un furgone per le consegne.

Negli aeroporti del Regno Unito si registrano ritardi a causa di controlli di sicurezza supplementari. Secondo Bbc News, Khalife stava lavorando in cucina quando è fuggito dal penitenziario Wandsworth, un carcere di categoria B nel sud-ovest di Londra, intorno alle 8.50 ora italiana. L'ultima volta che è stato visto indossava l'uniforme da cuoco della prigione, composta da maglietta bianca, pantaloni a scacchi rossi e bianchi e stivali marroni con punta d'acciaio, ha dichiarato la polizia.