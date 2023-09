Fanny Ardant torna a Venezia con Polanski

L'attrice francese Fanny Ardant risponde, in un perfetto italiano, alle domande di Adele Ammendola sull'ultimo film di Roman Polanski, The Palace, presentato a Venezia fuori concorso in questa 80esima edizione della mostra. Una commedia nera che racconta il capodanno del 2000 vissuto da un gruppo di stravaganti ricconi nella convinzione che le fine del mondo sia vicina. Un film in cui si riescono ad intravedere le radici di molti dei mali di oggi.