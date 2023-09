Dario Argento: "I miei rapporti con il festival? Contraddittori, mai invitato"

Dario Argento, per la prima volta al festival, racconta se stesso in un film documentario di Simone Scafidi, presentato nella sezione Venezia Classici, prodotto da Paguro Film. Davanti alle telecamere non si perita di affrontare anche argomenti scomodi: “il festival non mi ha mai invitato. I miei film erano poco politici, non erano impegnati, ma non si capisce cosa vuol dire impegno”.